Kraftig ökning av kostnader för hyrsjuksköterskor

Bristen på specialissjuksköterskor gör att landstingen har svårt att hitta personal och då finns bemanningsföretag som hyr ut personal.

Under årets första 11 månader ökade kostnaderna för hyrsjuksköterskor i landstinget i Västerbotten Från 5,2 miljoner till 9,7. En ökning med 86 procent jämfört med samma period 2015.

-Det är absolut en tråkig utveckling. Det är inte kostnaden som är det stora bekymret utan det är kontinuiteten framför allt, att kunna ha egen personal som är det viktiga, säger Peter Olofsson (S), landstingsråd.

-Det var väl inte jätteförvånande men vi har inga alternativ.

En stor del av kostnaderna står operationscentrum för men nästan hälften av de 9,7 miljonerna står primärvården i inlandet för. I Malå och Sorsele kostade hyrsjuksköterskorna tillsammans 1,4 miljoner under årets första 11 månader. Och på de tre orterna Åsele Dorotea och Vilhelmina var prislappen för hyrsjuksköterskor 3 miljoner sammanlagt.

Hade man fått tag på ordinarie personal hade kostnaden varit hälften så stora konstaterar Peter Olofsson. Han är inte förvånad över siffrorna:

-Det var väl inte jätteförvånande men vi har inga alternativ. Lagstiftningen är ju tydlig att vi ska ge vård till folk och är det brist så måste vi lösa det. Och då blir det tyvärr den här lösningen när vi saknar personal, säger Peter Olofsson.

Omräknat till antal veckor har landstinget i Västerbotten hyrt in sjuksköterskor i 350 veckor under årets första 11 månader. Det kan jämföras med 218 veckor under samma period 2015, och 67 veckor under de första 11 månaderna 2014. Detta enligt de beräkningar som P4 Västerbotten bett landstinget att göra för vår räkning.