Sverige vill locka fler internationella storfilmer

Tidigare i år kom det uppgifter om att Gotland var aktuell som inspelningsplats för tv-serien Game of thrones. Nu blev det istället Norge som fick vara scen för den populära serien och något som tros ha påverkat valet av land är den produktionsrabatt för filminspelningar som vårt grannland har.

I veckan gav regeringen Tillväxtverket i uppgift att utreda om Sverige bör införa någon form av stimulering när det gäller filminspelningar i landet.

– Jag är positiv till att den här frågan utreds och jag hoppas att den kommer fram till att det blir någon form av lättnader för produktionsbolag som vill förlägga sin filminspelning här i Sverige, säger Fredric Larsson, verksamhetsledare för Film i Västerbotten.

David Sandbergs Kung Fury är bara en av de filmer som Film i Västerbotten varit med och stöttat under de senaste åren. Fredric Larsson tror att skattelättnader för filmproduktion kan vara ett bra sätt att hjälpa filmskapandet i Norra Sverige.

– För ett filmnorrland är det här jätteintressant, naturligtvis för bolagen som finns i Norrland och för de olika filmarbetarna som finns här. Där finns det väldigt hög kompetens och det har redan spelats in väldigt mycket internationella filmproduktioner i norra Sverige, så filmorrland är redo för att ta emot fler inspelningar.

I många länder, däribland Norge och Island finns redan skattelättnader för filmproduktion. På Island, där bland annat delar av Ben Stillers The secret life of Walter Mitty spelades in, höjde man i somras skatteavdraget på filminspelningar från 20 till 25 procent. Per Lodenius, kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet är dock inte säker på att det är just skatteavdrag som behövs.

– Jag tycker att man får titta på utredningen vad det är för typ av stimulanser man ska ha. Jag hoppas då att man också ger ett lite bredare uppdrag till Tillväxtverket än att bara titta på skattestimulanser, men någon typ av stimulans vet vi behövs för att vi ska behålla filmindustri i Sverige, säger han.

– Det är viktigt också för Sverige för att det skapar många arbetstillfällen, men det är också ett fönster utåt för resten av världen.