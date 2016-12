Influensan drabbar Sverige

Värst drabbat är Dalarna, men också i Norrbotten, Västerbotten och Västmanland har många smittats, och kulmen tros ännu inte vara nådd.

För några av landets sjukhus har influensan ställt till stora problem. I Västerås har hittills 110 personer lagts in för influensavård, och hygiensjuksköterskan Eva Edman där säger att hon inte varit med om dess like under de 14 år hon jobbat där.



Karolinska sjukhuset i Stockholm har gått i stabsläge, och på Akademiska sjukhuset är det så kallat epidemiläge och planerade operationer skjuts upp på grund av influensan. I Dalarna är det ett hårt tryck på akutmottagningarna i Avesta, Falun och Mora - och på Norrlands universitetssjukhus i Umeå har extrapersonal fått kallas in. Anders Johansson är hygienläkare i Umeå:

- Det märks tydligt att det är influensa ute i samhället, och det är fullt på sjukhuset av influensapatienter, plus alla andra patienter förstås, säger han.

- Det finns rum på sjukhusen för dem som behöver vård, men det som är svårt är att det är ganska ont om sjukvårdspersonal.

Förra veckan rapporterades drygt tusen fall av influensa A in till Folkhälsomyndigheten som för statistik över smittläget. Det låter inte så mycket, men det handlar alltså om patienter som fått diagnosen influensa genom labtest. Man brukar räkna med att det är hundra gånger så många som verkligen är sjuka, och då skulle det alltså vara ungefär 100 000 svenskar som drabbades förra veckan - och spridningen ökar.

- Det ser ut att vara på uppgång fortfarande, säger Anders Johansson.

- Vi kanske når toppen i Västerbotten någon gång nästa helg - och sen brukar det avta i samma takt som det ökade.

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att influensan kommer att öka ännu mer när många helglediga återvänder till skolor och arbetsplatser efter nyår. För den som vill undvika att bli smittad har Anders Johansson ett råd: Tvätta händerna oftare än vanligt!

- Och den som är förkyld ska undvika att besöka dem som ligger inne på sjukhus, för att undvika att smitta sprids till patienter på sjukhuset som inte har influensa.