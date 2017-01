Kan vinna pris i "Kokboks-VM"

Han har utsetts till Sveriges bästa bartender och jobbat i Umeå. Anna Granlund startade ett bokförlag i Umeå för två år sedan och tog initiativet som ledde till att Emil Åreng åkte på turné med en fotograf för att skapa cocktailboken Salongs i Norrland.

- Jag hade hört talas om honom (Emil Åreng reds. anm.) och visste att han var väldigt duktig och en spännande person i branschen men jag hade nog inte riktigt förstått vilket geni han är, säger Anna Granlund som ensamt driver förlaget som gett ut boken.

Anna Granlund skickade in boken som bidrag i tävlingen The Gourmand Award och fick till sin häpnad höra att de var nominerad i klassen Best Cocktail books.

- Jag vågade faktiskt inte riktigt tro på det.

I slutet av maj åker Emil och Anna till Yantai i Kina med förhoppning om att motta priset.