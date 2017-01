Stafettesocionomer dubblar kostnaden i Västerbotten

En tredjedel av alla socialförvaltningar i länet har hyrt in personal under 2016. Kostnaden landar totalt på 2,3 miljoner och det är dubbelt så mycket som året innan, då kostnaden för inhyrda socialsekreterare bara var en miljon.

Det är främst mindre kommuner som har svårt att rekrytera personal och därför måste ta in socialsekreterare via bemanningsföretag eller anlita konsulter. Mest köpte Dorotea kommun in.



Vi har tittat så långt tillbaka som 2013 och då kan man se en stor ökning i användandet av inhyrd personal. Det året var siffran ca 300 000 för hela Västerbotten.

De socialförvaltningar som köpt mest tjänster från socionomkonsulter under 2016 är Dorotea som betalat 1,1 miljon, tätt följt av Åsele som ligger på ungefär halva den siffran.