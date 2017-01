Stora skillnader när kommuner satsar på turism

Det visar en sammanställning av Nyhetsbyrån Siren. Med siffror tagna från Kommun- och landstingsdatabas efter att kommuner bokfört sin turismverksamhet, 2015.

Turism och besöksnäring är en framtidsbransch och vi ska vara med.

I Malå lägger kommunen 691 kronor per invånare på turismverksamheten. Därefter kommer Åsele som lägger 582 kronor per invånare och på topp tre hamnar också Dorotea som spenderar 489 kronor per invånare.

Pengarna går till exempelvis stugor, camping, liftar och turistinformation.

– Vi satsar på besöksnäring. Vi har ju mycket turister tack vare Tjamstanbackarna, så vi satsar på att utveckla det, säger Arne Hellsten (ML) vice ordförande i kommunstyrelsen i Malå.

Minst pengar i länet lägger Vindeln. Där betalar kommunen 34 kronor per invånare.

– I Vindeln har vi en slimmad budget när det gäller satsning kring personal inom näringslivsutvecklingen och turism, säger Ewa-May Karlsson (C), ledamot i Vindelns kommunfullmäktige.