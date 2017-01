Lapplandsfjällen drabbades av hårda vindar under gårdagskvällen.

Vid 19-tiden mätte väderstationen i Stekenjokk i Vilhelmina i Västerbotten 47,8 meter per sekund, i medelvind. Och det är rekord för medelvind, berättar Lisa Frost, meterolog på SMHI. I byarna mättes 61 meter per sekund.

Ewa Hed i Klimpfjäll har varit med förut när det har blåst hårt.

- Under tiden jag jobbade i Stekenjokk hände det att man blev fast i snön, berättar hon.