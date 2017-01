Modell från Australien ska öka tryggheten för gravida i Sollefteå

Projektet riktar sig till blivande mödrar i området Kramfors/Sollefteå och de ska kunna följas av samma barnmorska under hela graviditeten, om möjligt även under förlossningen och sen också under eftervården av mamma och barn. I första hand rör det unga kvinnor, förstföderskor och förlossningsrädda, enligt ett pressmeddelande från Landstinget Västernorrland.

– Tillgänglig forskning visar att det är den här gruppen gravida som har störst behov av kontinuitet och stöd. Det är därför mycket glädjande att vi fått möjlighet att som första landsting i Sverige testa och införa den här arbetsmodellen, säger projektledare Ulrica Sjöstrand från Kvinnosjukvården i Landstinget Västernorrland.

Det hela kommer följas av forskare från Uppsala universitet och Mittuniversitetet då något likadant arbetssätt inte finns i Sverige idag. Modellen har man hämtat från Australien där dem utvecklats för att skapa ökad trygghet för blivande mammor i glesbygd.

– Genom att barnmorskorna som är med i projektet kommer att ha beredskap enligt ett rullande schema försöker vi tillse att det är en barnmorska som är känd för den blivande mamman som följer med till förlossningen, säger Ulrica Sjöstrand.

Fem barnmorskor från förlossningen och mödravården i Sollefteå ska jobba i projektet. Där ingår också att mödravården, specialistmödravården och den gynekologiska öppenvården slås ihop vid sjukhuset i Sollefteå.

Projektet är över tre år och finansieras delvis med medel från Regeringens satsning "En förbättrad förlossningsvård och övriga insatser för kvinnors hälsa".