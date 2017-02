Under förra året anmäldes 130 bedrägerier, att jämföra med 50 sådana anmälda bedrägerier 2006. I genomsnitt har det anmälts 62 bedrägerier per år under perioden, och fjolårets siffror är alltså mer än dubbelt så höga som det.

I Umeå, Skellefteå, Nordmaling och Vännäs har ovanligt många fall anmälts, enligt en sammanställning som nyhetsbyrån Siren gjort.