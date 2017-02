Skellefteå AIK nollat av Malmö

Skellefteå inledde bra men föll pladask på slutet.



Skellefteå har annars precis som Malmö inlett det nya året lysande och av två formstarka lag var det hemmalaget som tog initiativet från start - men det var Malmö som tog ledningen.



Nils Anderssons 1-0 mitt i den första perioden var dessutom Skånelagets första fullträff för säsongen mot Skellefteå. Vid båda de tidigare mötena lagen emellan har Skellefteå hållit nollan.



Målet kom mitt i en hemmapress när Malmö stack upp och Nils Andersson enkelt kunde vinkla in ledningsmålet efter att helt omarkerad ha smugit upp från sin backposition. Passningsläggaren Rhett Rakhshani kunde själv utöka Malmöledningen i numerärt överläge efter 12.26 i mittenperioden.



Men innan Malmös 2-0-mål hade Skellefteå fått två mål bortdömda. Den andra gången var domslutet diskutabelt. Domarna ansåg att fullträffen föregåtts av en interference av Skellefteås Linus Lindström och extra olyckligt var det för hemmalaget eftersom Malmö kunde göra mål under den utvisning som följde.



Gästerna hade nu tagit över inte bara målmässigt utan kontrollerade mycket av händelserna på isen.



Skellefteå fick chansen att avsluta mittenperioden och inleda den sista perioden med två spelare mer på isen under nästan två minuter men lyckades inte utnyttja den möjligheten. Malmö spelade på resultatet och med SHL:s bäste målvakt Oscar Alsenfelt längst bak var man aldrig riktigt illa ute, trots att Skellefteå inledde den tredje perioden med en ordentlig slutforcering. Hemmalaget bombade på mot Malmös mål men Alsenfelt vägrade att ge sig.

– Skitkul, så klart! Jag kunde inte drömma om att det skulle gå så här bra. Men det är kul att man får utdelningen när man har jobbat hårt, säger Alsenfelt till Radiosporten.