Låtarna som toppade listorna 1977

Singelettor på Topplistan i Sverige

1. Shenandoah – Jan Lindblad

2. Ain’t That Just The Way – Barbi Benton

3. Yes Sir, I Can Boogie – Baccara (legat längst på förstaplatsen någonsin, 20 veckor)

4. Ma Baker – Boney M

På Billboards Hot 100 (USA) för året 1977



1. Tonight’s The Night – Rod Stewart

2. I Just Want To Be Your Everything – Andy Gibb

3. Best Of My Love – The Emotions

4. Evergreen (Love Theme From A Star Is Born) – Barbra Streisand

Singlarna i topp på försäljningslistan i Storbritannien i slutet av 1977



1. Mull Of Kintyre / Girls’ School – Wings

2. Don’t Give Up On Us – David Soul

3. Don’t Cry For Me Argentina – Julie Covington

4. When I Need You – Leo Sayer

Populäraste låtarna på Svensktoppen under 1977



1. Roslagens Vind – Kjell Hansson

2. Klöversnoa – Magdeburgarna

3. Guenerina – Paul Sahlin

4. Flyg Min Fjäril Flyg – Stefan Rüden

Källa: Wikipedia, Sverigetoppen