Svensk folkdans skapar minnen i Vietnam

Folkmusikfestivalen Umefolk har under helgen tagit grepp om Umeås musikscen. P4 Västerbotten passade på att hälsa på under Carin Ehelmsdotter och Anna Nordesjö workshop "dans för livrädda" där deltagarna fick ta ett första steg in i folkmusikens dansvärld.

-Det känns riktigt bra. Jag dansar inte vanligtvis så det här var ett steg utanför min komfortzon, säger Minh.

Han kommer från Vietnam och har varit i Sverige som utbytesstudent under ett år. För Minh blev festivalen ett sätt att få med sig minnen att berätta om på hemmaplan. Det han kommer ta med sig i sina berättelser är framförallt glädjen och hur människor kommer samman för att skapa ett rum för stora som små.

För Ivan Morén var dagens workshop ett sätt att våga sig ut på dansbanorna.

- Jag stod igår och tittade på alla som dansade polskor och olika danser. Då blev jag väldigt peppad på att vara med. Men jag vill få lite vana, lära mig lite steg, säger tjugoåriga Ivan Moren.