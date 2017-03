Sången "I can't keep quiet" blev känd i USA i januari och har spridit sig som en löpeld runt världen. Ikväll sjunger en tillfällig kör sången. Några har övat tillsammans och andra har övat själva via internet, där låtskrivaren lagt ut text och noter.

Britta From och Malin Karlsson har dragit ihop den tillfälliga kören i Umeå och de är förväntansfulla inför kvällen.

- Det är spännande att se hur måna som kommer, säger de.