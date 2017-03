Lärartätt i Vilhelminaskolor

Vilhelmina har landets högsta lärartäthet med i snitt 8,3 elever per lärare och Sorsele ligger också väldigt bra till med 8,5 elever per lärare. Riksgenomsnittet ligger på 12 elever per lärare.

Det här visar en genomgång som TT gjort av siffror från Skolverket.

Genomgången visar också att de kommunala skolorna en högre lärartäthet än de fristående.

Men vad är då viktigast, lärartäthet eller att lärarna är behöriga?

-Ska man titta på frågan i ett storskaligt perspektiv, skriver OECD att länder som gör bra resultat i Pisa har prioriterat behöriga lärare. Men det finns förstås gränser för hur stora grupper en lärare kan ha. Det gäller att hitta den bästa avvägningen, säger Niclas Westin, enhetschef vid Skolverket.

TT:s genomgång visar att skolorna, både kommunala och fristående, i 37 kommuner lyckats dubbelt. Där har både behörighetsgrad och lärartäthet förbättrats sedan förra läsåret. En av de kommunerna är Bjurholm.