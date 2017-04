Magsårsbakteriens simtur i magen avslöjad

– När bakterien transporteras ut mot magsäcken känner de av när det blir för surt. Då släpper de greppet och simmar tillbaka igen. Det är en sorts "recycling" av infektionen, säger Thomas Borén som är professor i medicinsk kemi och som lett studien.

Forskarna i Umeå har alltså lyckats avslöja magsårsbakteriens simstil i magen. Det handlar om hur bakterien Helicobacter pylor gör allt för att undvika den frätande magsyran i magens mitt.

Vid magsäcksväggen är det pH-neutralt och tryggt för bakterien. Därför har bakterien ett protein som ser ut som en griptång som kan hålla fast i de trygga cellerna.

Men i den tuffa miljön i magsäcken kan magsäcksväggens celler bara överleva några timmar. När små cellbitar lämnar cellväggen och far ut i den frätande magsyran följer också bakterierna med.

Men magsårsbakterien släpper taget när det blir för surt. De simmar då till nya fräscha celler som växt fram i magsäcksväggen. De kan därmed infektera väggen på nytt. Blir det en kronisk magkatarr kan det ibland leda till magcancer.

När forskarna nu har sett hur bakteriens kretslopp fungerar, hoppas de kunna sätta käppar i hjulet för den fortsatta simturen i magen.

– I det här fallet tror vi att man skulle kunna använda det här vidhäftningsproteinet som en sorts termometer för att på det sättet förstå vilket pH man har kontinuerligt i magslemhinnan, säger Thomas Borén.

