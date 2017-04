Frikändes från misstankar om rattfylleri efter olycka

Mannen lånade en fyrhjuling av en bekant en kväll förrförra sommaren och på vägen hem blev han bländad av solen och körde på ett par renar. Fyrhjulingen välte och mannen blev allvarligt skadad, bland annat fick han flera frakturer.

Mannen hade 0.53 promille alkohol i blodet men Lycksele tingsrätt valde ändå att fria honom från misstankar om rattfylleri eftersom mannen sagt att han druckit efter olyckan, för att döva smärtan. Han minns inte heller att han erkänt rattfylleri under förhör med polisen under olycksnatten. Rätten hänvisar till en dom i Högsta domstolen där det står att "uppgifter i ett förhör under förundersökningen inte sker med sådana rättssäkerhetsgarantier som gäller vid förhör inför en domstol."

Mannen döms därför endast för tre fall av olovlig körning i Sorsele kommun, varav ett tillfälle var vid olyckan med fyrhjulingen och de två andra efter olyckan.