Rösta fram Västerbottens vinnare!

Vem vinner? Här är alla fem finalister.

Jorun Vallsten - Andas

Lars Henrik Andersson - En vacker dag så ska vi alla dö

Emma & William - I’ll be there

Joel & Jenny - Light of my life

Isak Zetterfeldt - You

Lyssna på låtarna och rösta på din favorit. Hur du gör kan du läsa om genom att klicka på valfri artist.

Den västerbottniska finalen äger rum på Skeppsbron/Kajen i Umeå i samband med Umeå live. Där kan du se och höra de fem finalisterna. Vinnaren utses genom röster från juryn och lyssnarnas röster. Segraren får sedan tävla mot vinnarna från övriga P4-kanaler i landet.