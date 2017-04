Lars Henrik Andersson är finalist nr. 2 i P4 Nästa Västerbotten

Lars Henrik Andersson är en medelålders filur med sambo och två barn som gjort musik under större delen av sitt liv. Under 90-talet var det popmusik med Ray Wonder, Komeda och worldmusic-blues med Urban Turban.

Turnerat världen över och varit förband till bl. a Beck, The Cardigans, The Wannadies och Tomas Ledin.

2016 släpptes albumet Skaka liv som fick fina lovord och spelades flitigt på P4.

Den nya låten ’En vacker dag ska vi alla dö’ skrev Henrik efter en ambulansfärd till sjukhuset.

Lars Henrik Anderssons popmusik är fylld av allsångsvänliga melodier och texterna ger musiken en ny dimension, något att fundera på, skratta och gråta åt samtidigt.