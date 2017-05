Misstänkt spritfabrik hittad i Umeå

I garaget hittades också en hembränningsapparat, dunkar med mäsk och färdig sprit, reningsrör och två stora balar med tomma femlitersdunkar, skriver Västerbottens-Kuriren.

Patrullen som gjorde upptäckten misstänker att sprittillverkningen i garaget pågått under lång tid. De skriver i sin avrapportering att "garaget är en spritfabrik för ekonomisk vinnings skull och inte alkoholtillverkning för eget bruk".



Vatten pumpades upp från älven in i garaget och elförbrukningen var skyhög, speciellt nattetid.



Mannen, som står åtalad för bland annat grov olovlig befattning med sprit, misstänks ha framställt minst 800 liter sprit och 200 liter mäsk under två års tid.



Han har erkänt att han har tillverkat en mindre mängd sprit och att han drog vattenledningarna från älven för att slippa använda dricksvatten och väcka misstanke hos grannarna. Däremot förnekade han att han sålt något vidare.



Rättegången mot mannen inleds i dag.