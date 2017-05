Kraftigt snöfall i länet

Under kvällen och natten snöade det rejält på många håll i Västerbotten. I Bureå fick tillexempel de fotbollsmatcher som planerats in under söndagen ställas in.

– Snödjupet har ändrats med 15 cm sen igår på vissa håll i länet, säger Sofia Söderberg på SMHI.

Hur vanligt är det här i mitten av maj?

– Det är inte jätteovanlgit med sådana här snöfall och snöbyar i Norrland, många saker kan påverka, men normalt ligger det inget snötäcke vid kusten i mitten av maj, säger Sofia Söderberg på SMHI