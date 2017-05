Dramatiskt drunkningstillbud

Polisen skriver på sin hemsida att mannen var ute för att fiska i Skellefteälven då han av misstag kom in under en dammlucka och hamnade under vattnet. Det är mycket strömt vatten på platsen.

Förbipasserande i bil såg händelsen. En person dök i vattnet och en annan kastade i en livboj för att dra in de två till stranden. Där påbörjade de hjärt- och lungräddning innan någon räddningspersonal hade hunnit fram till platsen.

När polis kom fram till platsen andades mannen.

En av poliserna på plats, Jens Wismar, berättar att privatpersonerna gjorde ett fantastiskt jobb.

– Han hade aldrig överlevt om de inte hoppat i. Det är fantastiskt att det finns folk som ingriper, reagerar, och inte bara ringer och låter andra hjälpa, säger han.

– Jättebra jobbat, summerar han.