Hopp om botemedel mot Skellefteåparasiten

Den encelliga parasiten cryptosporidium är nog mest känd i Sverige för att ha förorenat dricksvattnet i Skellefteå 2011 och i Östersund 2010. Men i fattiga delar av världen är den också orsak till att framför allt små barn dör i allvarliga diarréer.

Nu har en internationell forskargrupp hittat en substans som väcker hopp om att snart få en fungerande behandling mot den här parasiten. Idag är möjligheten att behandla mycket begränsad.

– Det finns bara ett enda fungerande preparat men det fungerar inte bra, säger Staffan Svärd som är professor i mikrobiologi vid Uppsala universitet.

Det är först på senare år som forskarna har förstått hur stora problem parasiten ställer till med globalt. Staffan Svärd säger att det skedde en förändring under åren 2013 och 2014

– Då visade en stor internationell studie att det här är en av de viktigaste diarrésjukdomarna i hela världen.

Framför allt gäller det här i utvecklingsländer och särskilt för barn under ett år. Bland de här barnen orsakar cryptosporidium ofta dödsfall.

Det var efter att forskarna fick upp ögonen för vilket stort globalt hälsoproblem cryptosporidium är som jakten på möjliga mediciner tog fart.

Nu har en internationell forskargrupp hittat ett kemiskt preparat som verkar lovande enligt Staffan Svärd. Åtminstone i försök på möss och kalvar.

Preparatet var känt sedan tidigare för att ha effekt mot den liknande encelliga malariaparasiten. Det hindrar parasiterna från att anpassa sig till sina värddjur.

– Parasiterna måste läsa av immunsignaler och de måste läsa av näringssignaler från värden. Men slår man av det, då slår man av hur signaler kan komma från utsidan och in till parasiten. Och då kan inte parasiten adaptera sig till värden.

Nu återstår det att visa om preparatet fungerar även hos människor.

Referens: Ujjini H. Manjunatha et al. A Cryptosporidium PI(4)K inhibitor is a drug candidate for cryptosporidiosis. Nature 31 maj 2017. DOI: 10.1038/nature22337