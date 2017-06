Saxon bestulna i Umeå i natt

Det var strax efter midnatt som någon tog sig i Saxons omklädningstält på festuvalen och stal mobiltelefoner, pass och plånböcker.

På sin Facebooksida skriver bandet:

URGENT PLEASE!

If you are the person who broke into the Saxon dressing room at U Rock Festival in Umea, Sweden tonight - please return phones, passports, wallets - NO QUESTIONS ASKED.

Or if you know this person please turn in.

...The band needs these things for travel home.

It was a great show tonight - we know this does not represent our fans there.

Thank you

Saxon Management