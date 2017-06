Lust, åtrå och kvinnlig längtan

"Brev från månen" (From the Land of the Moon) av Nicole Garcia är ett erotiskt, romantiskt drama baserat på Milena Agus roman "Onda stenar".

Dessutom tipsar Miranda Larsson om humorserien "Trettiplus" av humorgruppen Stallet som består av Elin Thomasdotter Extor, Anni Tuikka, Linn Mannheimer, Isabella Posse Boquist och Isabelle Riddez. Den finns på SvtPlay fram till slutet av juni.