Så lär sig fåglarna att kvittra

Vad får sångfåglars ungar att känna igen och lära sig sin egen arts specifika sång? Sång som de dessutom ofta måste höra för att lära sig. I en studie från Uppsala universitet visar forskare att det är genetiska skillnader mellan arter, som ligger bakom fåglarnas förmåga.

I studien har forskarna undersökt ungar av de närbesläktade arterna svartvit flugsnappare och halsbandsflugsnappare.

Ungarna fick bland annat lyssna på ljudinspelningar. Fågelungar som bara var tio dagar gamla visade att de kunde särskilja sin egen arts sång genom att tigga efter mat i större utsträckning då.

I nästa steg visade forskarna att flugsnapparungarna behöll förmågan att särskilja den egna artens sång även när de blivit uppfödda av föräldrar från en annan art.

David Wheatcroft är en av forskarna bakom studien.

Han berättar att det nya med studien är att man visar att även ett inlärt beteende, som vissa fågelsånger, har en genetisk grund. En fågel har då lättare att lära sig en sång från sin egen art.

Resultaten från studien publiceras i tidsskriften Nature Ecology & Evolution.

