Kommunen hoppas få stödpengar till färjetrafiken

I södra Sverige kan mycket av färjetrafiken finansieras med tax free.

Men det här är inte lika mycket fallet för trafiken mellan Umeå och Vasa, som enligt socialdemokratiskt kommunalråd Hans Lindberg, står för en specifik del av färjetrafiken.

– Vi har ju försökt upphandla färjetrafiken mot privata rederier åtta gånger och inte fått ett enda anbud, säger han.

Just nu pågår diskussioner med den svenska regeringen om ett finansiellt stöd för att upprätthålla färjetrafiken. Ett av de argument kommunen använder sig av är färjelinjens lönsamhet:

– Turister som kommer till Sverige genom den här kvarken-färjan omsätter ungefär 27 miljoner i moms i Sverige per år, och staten skulle på elva år tjäna in på de pengar man går in med, säger Hans Lindberg.