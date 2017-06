Skulpturen som ska smycka nya Vasaplan

Umeås kulturnämnd har bestämt att köpa en skulptur av Knutte Wester till Vasaplan. Den föreställer två tonåriga barnhemsbarn och heter I want to be heard, I want to be found. Priset är 550 000 kronor och den kommer att placeras ut på nya busstationen Vasaplan i Umeå under 2018.

– På Östra station står verket A monoment without a home - vid det tillfället var barnen sju år och i verket som förslås till nya Vasaplan (I want to be heard, I want to be found) har barnen nu blivit 13 år och lever fortarande i väntan på ett hem. Som världsläget ser ut så känns Westers konstnärskap mer aktuellt än någonsin, säger Moa Krestesen, konstintendent vid Kultur, Umeå kommun i ett pressmeddelande.

Så här beskriver Knutte Wester själv arbetet med skulpturen:

”För många år sedan så gjorde jag en skulptur tillsammans med en grupp sjuåringar på barnhemmet Ziemeli i Riga. När jag återvände till samma barnhem sex år senare visade det sig att all personal och alla barn hade bytts ut under åren. Alla utom syskonen ”A” och ”G”. De bodde kvar på barnhemmet, nu tonåringar. Vi började på ett nytt projekt tillsammans, en konsert med lergökar vi gjorde. När flickan vi kan kalla ”G” var sju år så gjorde vi en avgjutning av hennes ansikte. Den misslyckades.

Nu, ett halvt liv senare, mindes hon den misslyckade avgjutningen och ville göra en ny. Det blev startpunkten för ett skulpturprojekt där ”A”, ”G”, de andra barnen på barnhemmet och jag gjorde mängder av avgjutningar av de båda syskonen, av de två som varit på barnhemmet längre än någon annan. Till bas använde vi samma transportplatta som var basen för den skulptur vi gjorde sju år tidigare, den som vi gjorde ihop när de var små. Utan fast mark, som skeppsbrutna, är de kvar, stilla, i en slags permanent väntan på förflyttning.

/ Knutte Wester”

Knutte Wester är utbildad på Konsthögskolan i Umeå.