Fler köper begagnade kläder

På Pingströrelsens second hand i Lycksele syns ökningen tydligt. Vi skulle kunna fylla hela lokalen med kläder men eftersom vi vill ha allt möjligt i butiken skickar vi mycket kläder till hjälparbete i andra länder, säger Kenneth Stenlund.

I medeltal köper svenskar 0,9 kilo kläder per år på second hand och 12,5 kilo nyproducerade kläder, enligt en färsk undersökning som Myrorna låtit göra. Här finns miljövinster att göra. Om konsumenterna köpte 1 kilo mindre nytt och 1 kilo mer second hand skulle det innebära att vi sparade 8 100 liter rent vatten per person, säger Emma Enebog hållbarhetschef på Myrorna.