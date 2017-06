100 underskrifter om dagen för en folkomröstning

Namninsamlingen har pågått sen den 17 juni och första helgen fick man in 2.000 underskrifter.

Folikinitiativet samlar namn för att få till en folkomröstning om försäljningen av 1600 av kommunala AB Bostadens lägenheter på Carlshem och Mariehem i Umeå.

-Vi tycker att det går väldigt bra. Folk kommer hit och vill skriva under och vi får in ungefär 100 namnunderskrifter per dag, säger Camilla Jonsson som är en av initiativtagarna till folkinitiativet.

Samtidigt jobbar man på att formulera en överklagan till förvaltningsrätten.

-Vi har ju också en överklagansgrupp så vi har goda förhoppningar om att förvaltningsrätten ska titta på det här för vi är kritiska till processen. Det finns många tveksamheter, säger Camilla Jonsson.

Folkinitiativet vill att förvaltningsrätten tittar på omständigheterna kring beslutet i kommunfullmäktige den 19 juni i år när en majoritet av politikerna beslutade att sälja de 1600 lägenheterna till det privata fastighetsbolaget Heimstaden.

Försäljningen har inte skett på ett transparent sätt, menar folkinitiativet.

-Man gick till val på att inte sälja ut, konstaterar Camilla Jonsson.

Man har ett halvår på sig att samla in de knappt 9.000 namnunderskrifter som behövs i ett första steg mot en folkomröstning.