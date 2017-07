Var tredje underskrift mot folkomröstning klar

Folkinitiativet i Umeå har på bara tre veckor fått in 2878 av de 9000 underskrifter som krävs för en folkomröstning.

Folkinitiativet vill ha en folkomröstning om kommunala AB Bostadens försäljning av 1600 lägenheter på Carlshem och Mariehem i Umeå.

– Vi tycker att det går väldigt bra. Människor vill skriva under så vi får in ungefär hundra namnunderskrifter per dag, säger Camilla Jonsson, en av initiativtagarna.

Folkinitiativet ska också lämna in en överklagan till förvaltningsrätten på fredag. Och då handlar det om hur affären gick till och omständigheterna kring fullmäktigebeslutet i juni när en majoritet av politikerna beslutade att sälja de 1600 lägenheterna till det privata fastighetsbolaget Heimstaden.