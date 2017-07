Protesterar mot organiserad rasism

Det hela är en manifestation mot organiserad rasism och syftet är att få till en lagstiftning mot sådana organisationer.

Idén kommer ursprungligen från stiftelsen Make Equal och liknande skoinsamlingar genomförs på flera platser runt om i landet under hashtaggen #ochjagprotesterade.

Maria Östensson, Vindelns folkhögskola, säger att badkaret kommer att stå på torget till och med fredag eftermiddag. Det är fritt fram för folk att lämna skor.

– Vi började insamlingen i söndags då vi hade öppet på Vindelns folkhögskola i två timmar. Och vi fick in mer än hälften av alla skor som ses här. Och sedan har folk droppat in under veckan och lämnat skor och visat att de stödjer det här, säger hon.