Polisen ser ett samband mellan inbrotten

Strax innan klockan ett natten mot lördag ringer en väktare in till polisen efter att ha sett två personer röra sig inne i skolan på Teg. Polisen kom då dit men hittade inte någon i skolan. En anmälan om inbrott är gjord.

Efter nattens inbrott kan polisen bekräfta att det finns ett samband.

– Ja vi ser ett samband och det gör vi genom iakttagelse som överensstämmer och de tillvägagångssätt som de haft vid inbrotten, säger Mats Bruhn som är förundersökningsledare vid polisen.

Tidigare i veckan har P4 Västerbotten rapporterat om en rad inbrott på skolor i Umeå. I onsdags kom en anmälan in om att någon brutit sig in på Minervaskolan. På torsdagen var det dags för Hagaskolan där flera rutor ska ha krossats och saker saknades. Under fredagen kunde polisen meddela att även Midgårdsskolan i centrala Umeå hade utsatts för ännu ett inbrott.

Han tillägger att ingen är frihetsberövad för händelserna.

–Det finns vittnen till vissa av händelserna, säger Mats Bruhn.