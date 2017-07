Nu planteras den gyllene bananen

A-vitaminbrist kan orsaka blindhet men framförallt försvagar det immunförsvaret. Det gör att flera hundra barn varje år dör på grund av a-vitaminbrist. Därför har forskare i Australien studerat om det går att få fram en banan som är rik på a-vitamin.

Nu efter tio år hävdar forskarna att de fått fram de bästa generna för att framställa just en sådan banan.

– Bananen har fått upp en väldigt hög A-vitaminhalt och det är såklart bra, säger Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Generna ska planteras in i bananplantor i Uganda och på så sätt få fram den så kallade gyllene bananen.

Men trots att bananerna i försöksodlingarna ska vara klara för att skördas till 2021, kan man i nuläget inte forska vidare på bananens effektivitet på hälsan. Dessutom menar forskare att A-vitaminbrist är en indikator på ett större problem, nämligen fattigdom.

– Man ska inte tro att en lösning är en lösning på hela problematiken. Men jag tror många bäckar små är ett viktigt koncept, säger Eva-Charlotta Ekström, professor i global nutrition vid Uppsala universitet.

Eva-Charlotta Ekström har jobbat med barn som lidit av A-vitaminbrist i olika låginkomstländer och menar att det finns enklare och mindre kontroversiella lösningar än GMO.

Skulle däremot planteringen lyckas och Uganda ge tillåtelse för GMO-bananen tror Stefan Jansson att det skulle vara ett viktigt genomslag för GMO-grödor.

– Om de ugandiska bönderna får använda bananen och verkligen visa på stora fördelar då skulle det kunna vara en game changer.

Referens: Paul et al., "Golden bananas in the field: elevated fruit pro-vitamin A from the expression of a single banana transgene", publicerad 7 juli 2017 i Plant Biotechnology Journal, doi: 10.1111/pbi.12650