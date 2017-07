Texten viktig i Umeåpiraternas musik

Det Umeåbaserade folkpunkskollektivet Ye Banished Privateers släppte nyligen sin tredje skiva efter att de skrivit skivkontrakt med det österrikiska skivbolaget Napalm Records. De ska snart ut på Europaturné, men innan dess ska det drygt 30 medlemmar stora bandet spela på Visfestivalen på Holmön.

– Vi tyckte att "The first night back in port" var en passande titel för det här albumet som handlar om en festkväll på 1700-talet. Låten, med samma namn, handlar om den glädje man känner av att man äntligen är framme. Den handlar om hur härligt det är med kärlek och hur viktigt det är med samtycke, säger Björn Malmros.

På 1600-talet var det lag på att man skulle gå i kyrkan och Holmöborna var tvungna att ta sig in till Backenkyrkan. Men så småningom fick man hålla byaböner på Holmön i stället för att ta sig till kyrkan på fastlandet. Det sjöngs koraler och en vistradition växte fram på ön.

Enligt Christer Jilder, en av arrangörerna som startade Visfestivalen, är festivalen delvis en hyllning till traditionen.

– Det är spännande att vi upptäckte den här vistraditionen. I visan är det en berättelse som är det väsentliga. Sedan ska det vara en melodi som bär fram den. Sedan tycker vi att en visa kan vara väldigt mycket så vi har haft en stor variation på artisterna, säger Christer Jilder.

Just texten är något som är viktigt för Ye Banished Privateers också.

– Vi tycker att texten är jätteviktig. Vi lägger ner mycket tid på texten. Både att researcha så att vi vet vad vi skriver om och så att det är intressanta berättelser, bra lyrik, det ska flyta bra och låta bra, säger Björn Malmros.