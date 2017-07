Skapar god stämning på planen

Under Umeå fotbollsfestival promenerar ett antal blåklädda personer runt och diskuterar schysst spel, eller så kallat fair play. En av dem är Fredrik Holmgren som är just Fair Play-ambassadör under festivalen.

De senaste åren har han och hans kollegor märkt av ett hårdare klimat runt just fotbollsmatcher. Det kommer inte sällan från föräldrar.

– Man blir lite laddad ibland i matchsituationer och då vill vi försöka lyfta positivitet och glädje, säger Fredrik Holmgren.

Det viktigaste att minnas i sådana miljöer där det lätt kan bli uppeggad stämning är att det handlar om barn.

– Låt barnen ha roligt! Var goda föredömen, framförallt som vuxna.