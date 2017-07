Tävlar i radiosändning

På en bänk i naturområdet Storavan utanför Stöcksjö, Umeå sitter Per Gedda och rattar på sin radio. Han tävlar i radio.

Tävlingen går ut på att sända radio från ett naturreservat eller naturområde och försöka få kontakt med så många andra radioamatörer i Sverige och resten av världen.

– Får man kontakt med en person i ett annat naturreservat eller naturområde då båda dubbla poäng. Om man får kontakt med någon som sitter på sin kammare får man ett poäng, säger Per Gedda.

För att poängen ska räknas måste man få minst 44 kontakter från varje naturområde man sänder från. Tävlingen pågår under ett år och har funnit sedan 2010.

Men det finns andra grenar att tävla inom. I helgen tävlade radioamatörer från hela världen i att få kontakt med så många andra sändare som möjligt under ett dygn - som befann sig på en ö.

– Då går det fort, det kan bli två-tre kontakter i minuten.

Över 700 kontakter blev det för Per Gedda, hur långt det räcker återstår att se. Alla kontakter ska nämligen rapporteras in. Inga poäng kan delas ut fören mottagaren skickat in sin rapport. På så vis kan ingen fuska.

Per Gedda blev intresserad av radio när han på 70-talet lyssnade via kortvåg på piratradiostationer. I Umeå finns en radioklubb med ca 100 medlemmar som träffas två gånger i veckan. Och Per beskriver sin hobby som nördig.

– Jag står helt bakom det, att det är nördigt.

Men det är inte enbart tävlingen som är nöjet.

– Det är skönt att komma ut i naturen, och att behöva söka sig fram till rätt ställa med en karta, säger han.