Effektivare att styrketräna under mensen

Det är fördelaktigt att periodisera sin styrketräning efter sin menstruationscykel. Närmare bestämt under de två första veckorna efter första blödningen. Träning under den perioden har en bättre effekt på muskelmassa, kraft och styrka. Det visar en studie som gjordes i höstas av Lisbet Wikström-Frisén, universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå Universitet.

– På grund av att den mesta idrottsforskningen är gjord på manliga deltagare finns idag överhuvudtaget inte så mycket vetenskaplig kunskap om hur kvinnor kan optimera sin träning efter hormoncykeln, säger Lisbet Wikström-Frisén.

I undersökningen fick 59 kvinnor som redan tränade aktivt träna benstyrka under en fyramånadersperiod. Kvinnorna delades in i tre grupper. Första gruppen hade sina träningspassen för benstyrka inlagda de två första veckorna av menstruationscykeln. Den andra gruppen hade passen inlagda under cykelns andra hälft. Dessutom fanns en kontrollgrupp.

– Vi såg i vår studie att de två första veckorna i menstruationscykeln gav bättre effekt på styrka, kraft och muskelmassa, och då räknar man dag ett som första blödningsdag, säger Lisbet Wikström-Frisén.

Att det är effektivare under de två första veckorna kan ha en koppling till att det finns mer östrogen i kroppen. Det finns teorier om att östrogen är ett anabolt hormon, enligt Lisbet Wikström-Frisén. Hon menar att det därför finns fördelar med att periodisera styrketräningen för att maximera effekten.