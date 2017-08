Psykologen: Så hanterar du semesterångesten

Det kan vara jobbigt att komma tillbaka från semestern. Efter att ha tagit en paus från jobbet så kommer kraven och vardagens ok tillbaka. Men enligt psykologen Per Höglund kan fokusen på att njuta och ta vara på semestern vara ett stressmoment i sig. Framför allt under semesterns sista dagar.

– Det är en anspänning så här dagarna innan man kommer tillbaks från semestern. Har jag utnyttjat mina semesterdagar optimalt? Dels tänker man tillbaks på sommaren och utvärderar den, och dels börjar kroppen kicka igång för nu kommer kraven, säger Per Höglund.

Men återgången till jobbet och rutinerna är inte ett stressmoment för alla. Semester kan vara psykiskt jobbigt på fler sätt än att den tar slut.

Antalet skilsmässor ökar efter semestertider och under semestern kan man behöva umgås med släkt och familj. Något som inte alla ser fram emot. Enligt Per Höglund kan därför många tycka att det är skönt att semestern tar slut.

Men för den som har semesterångest är det bästa sättet att hantera ångesten att se sitt jobb ur ett positivt perspektiv, tipsar psykologen.

– Det första man ska påminna sig om är att man har ett jobb. Det innebär att man kan betala sin hyra och kan överleva. Har man ett jobb där man trivs, har ett sammanhang och står ut med kaffet så skapar det rutin i livet, säger Per Höglund.