1,6 miljarder i mynt riskerar att gå om intet

Den sista juni blev de gamla mynten ogiltiga, och enligt TT finns det mynt kvar till ett värde av 1,6 miljarder kronor ute i landet.

100- och 500-kronors sedlar som blev ogiltiga går att sätta in på bankkonto till och med den sista juni nästa år, och efter det kan Riksbanken lösa in pengarna mot en avgift på 100 kronor per ärende.