Premiär för Lappland Woodstock – en festival för inlandet

Varför heter det Lappland Woodstock? Arrangörerna Annelie Selegran och Robert Oskarsson förklarar.

– Det kommer ifrån att man ramlar in på att se Joe Cocker stå alldeles svettig och skrika "with a little help from my friends". Det är väl lite så vi har fått ihop det här också kan man ju säga, säger Robert Oskarsson.

– Det vart perfekt på affischen, säger Annelie Selegran.

En annan sak som händer under festivalen är en konstutställning nere på isladan Iskristallen i Malå. Skulpturer i stål och ben, målningar och grafisk konst finns att beskåda där.

– Vi anser att det är många som sitter hemma och målar och skapar, men som har ingen att visa det förr, säger Annelie Selegran.

– Det är mest inlandsmänniskor som sitter hemma och gömmer sig, men som gör skitbra grejer och folk behöver få se det, säger Robert Oskarsson.

En av konstnärerna som ställer ut är Åsa Holmberg. För henne har målning varit en hobby sedan hon var liten.

– Jag tyckte att det lät som ett väldigt bra initiativ av gänget här, och jag kände att det var dags att visa upp vad jag har hemma, säger hon.

Hör en längre intervju från konstutställningen i klippet nedan!