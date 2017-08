Kommunen satsar miljoner i IT-utveckling

Skellefteå är en av fyra kommuner som fortfarande är kvar i det projekt som har målet att vara med och utveckla framtidens "smarta städer".

– Det visar sig att Skellefteå ligger långt fram i detta, konstaterar Lorents Burman (S).

Fokus i projektet för Skellefteås del ligger på IT inom vård och omsorg. Politikerna i Skellefteå har ställt sig positiva till att som stad fortsatt vara med och dessutom gå in med ekonomiskt stöd.

– Vi har under flera års tid jobbat med just detta, framtida smarta lösningar inom IT och vi ser att det här är något som blir en frukt som vi kommer kunna skörda framöver, beskriver Lorents Burman, socialdemokratiskt kommunalråd i Skellefteå.

Umeå Kommun finns också med bland de kvarvarande fyra kommunerna i projektet, Umeås fokus ligger på infrastruktur.