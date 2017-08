Löwenhöök kritisk till kommunens stöd

Löwenhöök hänvisar till en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från den 5 juni i år, som slår fast att gömda personer inte har rätt till försörjningsstöd.

P4 Västerbotten rapporterade under gårdagen om en kinesisk man i Skellefteå som fått avslag på sin asylansökan, men inte heller släpps in i Kina. Mannen har beviljats 1700 kronor i matpengar från Skellefteå kommun varje månad under de senaste månaderna.

– Finns det verkställighetshinder så menar jag att det behövs en ny prövning. Men under den här tiden tycker jag fortfarande att det inte är Skellefteå kommun ska ska sörja för hans uppehälle, utan Migrationsverket eller staten, säger Andreas Löwnhöök.