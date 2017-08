Pratar om snacket i omklädningsrummet

Under fotbollsskolan som just nu pågår i Umeå, får spelarna ta del av föreläsningen Lockerroom talk, för att angripa just snacket i omklädningsrummet. Vilma Vikström tog initiativet till föreläsningen.

– Jag tycker att det är väldigt viktigt med frågor om jämställdhet, och de här killarna börjar komma upp i åldrarna när det är viktigt att prata om vilka normer som finns i samhället, säger hon.

Föreläsaren Shanga Aziz, berättar att också tränarna utbildas, men att de unga är målgruppen just nu.

– Det är framförallt för att de inte kommit in i snacket, så då kan vi sätt en definition tillsammans, och de kan växa upp med schyssta värderingar, säger Aziz.