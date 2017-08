Fakta till stöd för vägsatsningar

Christer Nygren som är tekniskt ansvarig för mätningen berättar att alla fordon som passerat mätstationerna under ett år kommer att registreras. Redan nu kan man se att det blir kraftiga toppar under högsäsong i fjällen och under event som Motorveckan i Lycksele.

Projektet E12 Atlantica Transport finansieras delvis av EU och målet är att stärka E12 som transportled från Atlantkusten till Finland. De mätdata som kommer fram blir ett kraftfullt verktyg i dialogen mellan kommunerna och Trafikverket, säger projektets koordinator Jerker Sjögren.