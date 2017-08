Stiko Per Larsson vann P4 Nästa 2017

– Tack så fantastiskt mycket av hela mitt hjärta, jag är så glad och ska försöka förvalta det här på bästa möjliga sätt, säger Stiko Per Larsson.

Stiko Per Larssons låt vann idag den direktsända riksfinalen av P4 Nästa där de åtta finalisterna spelade sina låtar live inför publiken på Crusellhallen i Linköping Konsert & Kongress. Dessutom erbjöds han även bonusmöjlighet för medverkan i Melodifestivalen 2018. Därmed är den första artisten klar till Sveriges största musiktävling.

Motiveringen från juryn lyder: “För hans stora dos charm, stabila närvaro på både scenen och i sitt artistiska uttryck har juryn beslutat att erbjuda Stiko Per Larsson en plats i 2018 års Melodifestival”.

Om Stiko Per Larsson

Stiko Per Larsson är från Dalarna och gör akustisk musik med texter som försöker fånga det vackra och enkla, det fula och det svåra. Han har sedan debutalbumet 2008 byggt upp sin publik genom att göra i snitt 100 livespelningar om året. De senaste fem åren har han samlat in över 1 miljon kronor till SOS Barnbyar under "Vandringsturnén". Stiko har släppt fem fullängdare och ett otal singlar, varav tre tagit sig in på förstaplatsen på iTunes i Sverige.

www.facebook.com/stikoper

www.vandringsturnen.se

Hela Sveriges musiktävling

P4 Nästa är P4 Sveriges Radios rikstäckande musiktävling för låtskrivare, artister och ny musik. Under våren och sommaren skedde lokala P4-finaler av P4 Nästa inför publik. I samband med de lokala finalerna avgjorde jurygrupper tillsammans med publiken via röstning vilka bidrag som blev lokala vinnare. Därefter valde en jury ut 8 av de 25 lokala vinnarna som slutliga tävlande i riksfinalen. Då inleddes också publikröstningen inför riksfinalen. Finalisterna tävlade och uppträdde live i direktsändning i P4 från Linköping Konsert & Kongress i samband med Stadsfesten i Linköping. Den vinnande låten kommer spelas regelbundet en period i Sveriges största radiokanal P4 och får en tid efter finalen också en utmanarchans till Svensktoppen.

Juryn bestod av P4:s musikredaktörer Kerstin Behrendtz och Rita Jernqvist, P4 Musiks Michael Cederberg, Svensktoppens programledare Carolina Norén, förra årets vinnare Noomi, Karin Gunnarsson från SVT:s Melodifestivalen samt juryordförande Maths Broborg.

Mer information om P4 Nästa finns på: sverigesradio.se/p4nästa