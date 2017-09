Längre istid för konståkarna i Skellefteå

Fritidsnämndens politiker är eniga om att en av tre ishallar på arenaområdet ska ha is april ut, oavsett hur det går för ishockeylagen.

Det var i våras som Skellefteås hockeyherrar blev utslagna tidigare än "vanligt" ur SM-slutspelet. Det ledde till att all is togs bort och konståkarna tvingades åka till andra kommuner för att kunna träna på is.

Det är dock inte säkert vilken hall som kommer att ha is april ut. I våras oroade sig konståkningsklubben över att en av hallarna inte är fullstor vilket leder till problem. Men Hans Pettersson som är avdelningschef för förening och idrott vid Skellefteå kommun tror att risken är liten.

– Troligen blir det A-hallen som kommer att vara öppen, säger Hans Pettersson vid fritidsnämndens pressträff i dag.

Att istiden förlängs kommer också innebära att konståkningsklubbens årliga avslutningsshow kan få ett fast datum. Tidigare år har klubben varit tvungen att gardera sig med flera datum ifall hockeyherrarna skulle spela match.