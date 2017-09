Oväntat stöldgods funnet efter inbrott

Polisen fick under tisdagskvällen larm om ett bostadsinbrott i Lycksele. Inbrottstjuvarna ska ha tagit sig in via dörren. Bland annat har en TV och vinterdäck stulits.

Polisen genomförde brottsplatsundersökning under kvällen. I anslutning till inbrottet stoppades också en bil med tre personer i längs väg 365.

Inledningsvis misstänktes de tre personerna i bilen vara inblandade i inbrottet och de greps. Polisen hittade brottsverktyg och gods i bilen som de trodde hade att göra med bostadsinbrottet att göra. Senare visade det sig att verktygen och godset troligen kommer från ett annat inbrott/inbrottsförsök.

Under natten anhöll jouråklagare de tre personerna misstänkta för förberedelse till stöld. Ärendet överlämnas under onsdagen till lokalpolisområdet för fortsatta utredningsåtgärder.