Krogchef: Bra för branschen med mer vita pengar

För snart ett år sedan kom personalen gemensamt överens om att all dricks som kom in på restaurangen skulle samlas ihop och sedan portioneras ut på de anställdas löner. På så vis får personalen en högre lön i grunden, och skattefusket kunde undvikas.

– Det är bra för branschen om det blir mer vita pengar, säger Cecilia Sandström, som arbetar som platschef på Gotthards krog.

Enligt Cecilia Sandström säger sig de anställda vara positiva till förändringen, och att de slipper handskas med kontanter och rapportering vid inkomstdeklarationen.

– Då har du någonstans svart på vitt vad du faktiskt tjänar, säger Cecilia Sandström.

Det kostar mer än det smakar bara arbetet med att deklarera.

Enligt Skatteverket är det svårt att kontrollera huruvida kroganställda betalar skatt på dricksen. Karin Bengtsson på Skatteverket säger att de utför de sådana kontroller, men hon vill inte gå in på exakt hur de genomför kontrollerna.

P4 Västerbottens granskning utgår från källor som jobbar eller har jobbat på de olika restaurangerna. De har uppgett ett snitt på dricksen per kväll, som vi sedan multiplicerat med 230 dagar för att få ut årsdricksen per anställd. Den summan har vi därefter slagit ihop med antalet heltidsanställda för att i sin tur få ut den totala dricksen på krogen under ett år.

Summan av den totala dricksen på 11 krogar i Umeå

Allstar – 184 000 kronor per år.

Lottas Krog – 276 000 kronor per år.

Köksbaren – 241 500 kronor per år.

O'learys – 184 000 kronor per år.

Tapas – 230 000 kronor per år.

Runt Hörnet – 184 000 kronor per år.

Le Garage – 184 000 kronor per år.

The Bishops Arms – 230 000 kronor per år.

Rex – 345 000 kronor per år.

Pipes of Scotland – 138 000 kronor per år.

Invito – 69 000 kronor per år.

Dricksen varierar mycket beroende på om det är en helgdag eller inte. Summorna är lågt räknade och kan mest ses som en fingervisning i runda slängar.