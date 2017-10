Björklöven i storseger mot Tingsryd

I söndagens match mot Björklöven låg Tingsryd under med 3-0 redan efter den första perioden. Tingsryds tränare Magnus Sundquist valde redan då att byta ut målvakten Andreas Ljunggren mot Niklas Rubin. När norrmannen Mats Fröshaug sedan reducerade en bit in i den andra perioden fanns det lite hopp för Tingsryd att ta sig in i matchen.

Men det hoppet släckte Björklövens amerikanske stjärna Austin Farley. Farley, som redan hade gjort ett mål i den första perioden, gjorde ytterligare tre mål och satte definitivt punkt för Tingsryds chanser för poäng i matchen.

Björklövens tränare Joakim Fagervall var minst sagt nöjd med lagets prestation:

– Nu trillar puckarna in och de är otroligt heta, säger han.

Björklöven ligger på andra plats i hockeyallsvenskan, två poäng efter ledande Timrå. Tingsryds förlust innebär att de sjönk ner på tionde plats i tabellen.