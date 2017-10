Bolidens ansvar för sjuka i Chile prövas

Bakgrunden är det giftiga avfall som exporterades från företagets Rönnskärsverk i Skellefteå till Chile i mitten på 80-talet som blev liggandes öppet i närheten av befolkningen i staden Arica.

– Bolidens verksamhet i Rönnskär innebar att man fick en ruskig massa gifter i knät, säger Johan Öberg, en av advokaterna som företräder chilenarna i rättegången.

Det var 1984 och 1985 som gruv- och metallföretaget Boliden i tre fartygslaster skickade nästan 20 000 ton avfall från smältverket Rönnskär i Skellefteå till Chile och staden Arica. För det betalade företaget tio miljoner kronor till det chilenska bolaget Promel som sa att de skulle upparbeta arsenik och guld ur restprodukten som i själva verket blev liggandes öppet i närheten av boende i staden.

Barn ska exempelvis ha lekt i den svarta högen av det så kallade våtverksslammet som bland annat innehöll stora mängder arsenik och bly.

Först på 90-talet blev det känt att människor i hamnstaden Arica blev sjuka i bland annat cancer, kronisk hosta och fick värk i leder och skelett.

En del Aricabor som nu inte är aktuella i Skellefteårättegången, har också fått skadestånd i chilenska rättsprocesser där bolaget Promel som några år efter uppgörelsen med Boliden gick i konkurs och chilenska myndigheters ansvar har prövats.

Och nu ska alltså Skellefteå tingsrätt avgöra om också Boliden hade ett ansvar för de 796 personer som tillsammans stämt bolaget på drygt 100 miljoner kronor i skadestånd. Några av dem kommer vittna via videolänk under rättegången som väntas pågå en bit in i december.

– Utan Bolidens agerande så hade det aldrig uppstått några problem i den här staden. Människor hade inte dött i livmodercancer och i hjärntumörer som vi har pratat med vittnen om i dagarna, säger advokat Johan Öberg.

Men Boliden tillbakavisar anklagelserna och hävdar bland annat att de följde dåtidens lagar och regler och att både svenska och chilenska myndigheter kände till affären som vid den tiden inte var ovanlig i branschen.

Och företaget menar att det är chilenska myndigheter som senare tillät att det byggdes bostäder i närheten av avfallshögen och företaget Promel som sa att de skulle ta hand om den utan att göra det som är de ansvariga och att det är mot de som skadeståndskraven bör riktas.

– Först och främst är det mycket beklagligt att människor i det här området blivit utsatt för farligt material. Vi från vår sida tar gärna ansvar för den verksamhet vi bedriver. Men tio år senare när beslut som har fattats utanför vår verksamhet ger förödande konsekvenser så kan inte vi ta ansvar för det, säger Bolidens kommunikationsdirektör Klas Nilsson.